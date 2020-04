Curso de enfermagem: como conseguir vaga gratuita

By

O mercado de trabalho, a cada dia que passa, torna-se mais exigente e para ter um bom emprego geralmente é necessário ter um bom currículo. Muitos cursos podem ser essenciais para isso, para dar uma boa qualificação.

Sabemos que algumas profissões acabam aprendendo mais na prática e um diploma não vai significar uma eficiência daquele profissional. Mas, em outros casos, os cursos serão muito importantes. A experiência pode vir com a prática, mas o conteúdo será a base para executar um bom trabalho.

O curso de enfermagem se encaixa bem nisso. Uma profissão tão bonita, que tem como principal objetivo cuidar de outras pessoas, precisa de profissionais bem instruídos e apaixonados pelo que fazem. Portanto, pagar por um curso desse talvez seja o grande empecilho das pessoas optarem por cursar enfermagem, mas existem opções gratuitas.

É exatamente sobre isso que iremos falar hoje: algumas opções para que você consiga fazer seu curso de enfermagem sem precisar pagar por ele. Nada de deixar seus sonhos no papel, vamos colocar em prática. Então, confira as dicas!

Enfermeiro x técnico de enfermagem x auxiliar de enfermagem

Bom, antes de falar sobre como estudar sem pagar nada, precisamos diferenciar um pouco as variações dos cursos de enfermagem que encontramos no mercado. A maior diferença entre esses cursos é o tempo de duração de cada uma e as funções que cada profissional irá exercer.

O enfermeiro é aquele que cursa enfermagem nas grandes universidades, por 5 anos, e é o profissional que mais vai ter funções, pois ele pode ter contato com todos os pacientes. Dentro de um hospital, geralmente ele é o braço direito do médico e não vai ter restrições na hora de ajudar pacientes que estejam com casos mais complexos.

Já o técnico de enfermagem precisa apenas fazer um curso técnico que geralmente tem duração de 2 anos. Este profissional fica responsável por executar alguns planejamentos dos enfermeiros.

Enquanto isso, o auxiliar de enfermagem precisa fazer um curso que dura no máximo 15 meses. Neste caso, eles ficarão responsáveis apenas por auxiliar aplicando vacina, tirando sangue, mas não têm contato diretamente com pacientes em com muita complexidade.

Como cursar enfermagem de graça

Agora que já falamos um pouco sobre a diferença entre o tempo e as funções dos cursos relacionados à enfermagem, vamos para as dicas para que você consiga fazer as formações de forma gratuita.

Bom, grandes instituições oferecem os cursos de enfermagem, dentre elas universidades públicas e privadas e até mesmo com a opção de bolsa. Além das bolsas de estudos, existem programas do Governo para dar vagas na universidade particular para aqueles que estudaram todo o ensino médio em escolas públicas, ou particulares mas com bolsa de estudo integral.

Exemplo disso, é o Prouni. Hoje em dia, esta iniciativa ajuda para que muitos profissionais se formem e entrem no mercado de trabalho em plenas condições.

Mais informações

Para os cursos técnicos de enfermagem e também para auxiliar, existem muitas instituições que oferecem e periodicamente abrem vagas para que os alunos possam tentar a bolsa de estudos. Inclusive o SENAC, que tem o certificado reconhecido pelo MEC, é uma dessas instituições.